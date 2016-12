An alle Open-Source-Spezialisten

Für Sie als Autorin oder Autor liegt der besondere Nutzen darin, hier eine Plattform vorzufinden, die Ihre Publikation unschlagbar schnell, in hoher Qualität und in allen relevanten digitalen Formaten und Vertriebskanälen weltweit verfügbar macht.



Ob Sie also einen Zeitschriftenartikel ausbauen, eine interne Doku allgemein verfügbar machen oder Ihre neueste Entdeckung/Erfahrung mitteilen wollen - machen Sie doch mit uns eine richtige Publikation daraus!

Unsere neuen, einfachen Manuskriptformate erleichtern Ihnen das Schreiben zusätzlich.



Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie diesen Aufruf überall dort streuen, wo Sie Open-Source-Wissen vermuten!